В МИД России прокомментировали заявление Украины об ударе по Крымскому мосту

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания замминистра обороны Украины Анны Маляр, в котором она фактически признает причастность Киева к удару по Крымскому мосту.

Захарова в своем telegram-канале привела цитату Маляр: «273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику».

Захарова выразила мнение, что «саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание», поскольку «в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов Альянса».

Напомним, ФСБ и Следственный комитет России установили организаторов теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября. Ими оказались главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Подрыв произошел 8 октября в 06:03.

9 октября президент России Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета страны Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры государства. Авторами, исполнителями и заказчиками преступления он назвал украинские спецслужбы.



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Илина Хакимова