В Грузии заявили, что переговоров с Россией о возобновлении прямого авиасообщения не было

Грузия не принимала участия в переговорах с Россией о возобновлении прямого авиасообщения. Об этом сообщил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.

— Власти Грузии не принимали участия ни в каких переговорах, — отметил он.

На прошлой неделе обе страны решили возобновить прямое авиасообщение. С 15 мая граждане Грузии смогут въехать в Россию и выехать из нее без оформления виз, на основании действительных документов, удостоверяющих личность. Рейсы будут выполнять только те авиакомпании и самолеты, которые не попали под санкции.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что восстановление прямых авиарейсов с Россией не имеет ничего общего с политикой. По его словам, ежедневно тысячи автомобилей пересекают грузино-российскую сухопутную границу, в том числе грузовики, поэтому нет смысла критиковать начало прямых рейсов с Россией.

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Елизавета Пуншева