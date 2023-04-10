Премьер-министр Эстонии заявила об уходе в отставку

Фото: AP Photo/Olivier Matthys

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об уходе в отставку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу высшего законодательного органа страны.

— Кая Каллас заявила об отставке, выступая на первом заседании нового состава парламента. В отставку также уходит и возглавляемое ей правительство, — отмечается в сообщении пресс-службы.

Каллас станет премьером нового правительства. Реформистская партия под ее руководством победила на парламентских выборах, прошедших 5 марта.

В состав нового правительства войдут 13 министров вместо 15. Реформистская партия, кроме должности премьера, получит шесть мест в нем.



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Елизавета Пуншева