Британский рок-певец Оззи Осборн прекращает концертную деятельность

74-летний экс-участник рок-группы Black Sabbath, британский музыкант Оззи Осборн сообщил, что прекращает гастрольную деятельность и отменяет турне запланированное на 2023 год. Причина — ухудшившееся здоровье, сообщил он в соцсетях.

— Наверное, это одна из самых тяжелых новостей, которую я когда-либо сообщал своим преданным поклонникам. Как все вы, наверное, знаете, 4 года назад, в феврале, я получил серьезную травму позвоночника, — написал музыкант.

Фото: flickr.com

Осборн признался, что в период лечения только и планировал, что вернуться на сцену. Помимо этого, он подчеркнул, что его голос «в отличном состоянии».

— Однако после трех операций, процедур со стволовыми клетками, бесконечных сеансов физиотерапии и недавнего лечения при помощи новейшей кибернетической технологии HAL мое тело физически все еще очень слабо... Никогда не мог себе представить, что дни моих концертных туров будут сочтены подобным образом, — резюмировал певец.

Оззи Осборн — британский рок-певец. Он сильно повлиял на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал. Благодаря популярности и успешной карьере он был удостоен неофициального титула «Крестного отца хеви-метала».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов