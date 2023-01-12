Картаполов: при изменении возраста призыва не будут увеличивать число призывников

При увеличении призыва граждан на срочную службу с 18 лет до 21 года не будут увеличивать численность призывников, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире РБК в четверг.



— У нас количество призывников уменьшается с каждым годом. И их количество не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать — порядка 200 тыс. человек, — сказал он.

Картаполов пояснил, что при обсуждении увеличения численности ВС РФ речь идет о росте числа военнослужащих по контракту, а не срочников:

— У нас численность срочников практически константа. Мало того, константа, все время стремящаяся к уменьшению. Чем больше будет контрактников, тем меньше будет становиться срочников и в процентном соотношении, и в общей численности.

По его словам, призванные в 21 могут получить право заключать контракт «практически сразу», однако добавил, что «никто не собирается заставлять их это делать».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Картаполов рассказал, что призыв в армию граждан до 30 лет может начаться весной 2023 года. Это связано с тем, что повышение призывного возраста будет происходить поэтапно и займет от одного года до трех лет.

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Маргарита Головатенко