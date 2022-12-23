Минтимер Шаймиев отметил роль ТАИФа в реализации программ Фонда «Возрождение»
Государственный Советник Татарстана, Герой Труда России, председатель попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и архитектуры РТ, посол доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев вручил АО «ТАИФ» благодарственное письмо Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры.
Компания отмечена «За значительный вклад в реализацию программ Фонда «Возрождение» в 2021—2022 годах. Также АО «ТАИФ» вручены 12 и 13 тома Книги благотворителей.
Награждение состоялось в рамках церемонии подведения итогов республиканского конкурса «Руководитель года — 2022».
АО «ТАИФ» и компании Группы активно включились в реализацию проектов Фонда «Возрождения» одними из первых — практически с момента основания фонда. За минувшие годы при участии ТАИФа были восстановлены или реконструированы десятки памятников архитектуры, в числе которых знаменитый дом Кекина в Казани, комплекс казенных сооружений на острове-граде Свияжске, собор Казанской иконы Божией Матери, комплекс зданий Исламской академии и уникальный гостиничный комплекс «Кул Гали» в Болгаре, а также многие другие объекты. Сейчас ТАИФ оказывает поддержку реализуемому в Татарстане Фондом «Возрождение» проекту по созданию сети полилингвальных комплексов «Адымнар — путь к знаниям и согласию».
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