Из Татарстана в ряды военно-морских сил сегодня отправились 40 призывников — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В осенний призыв на срочную службу из Татарстана отправятся около 3 тысяч юношей. Треть из них — в подшефные части Балтийского и Черноморского флотов, президентский полк и научные роты. 400 призывников целенаправленно будут нести службу по специальности военного водителя.

Сегодня из центра «Патриот» в ряды военно-морских сил на Балтийский флот отправились 40 юношей. Напутственное слово сказал военный комиссар республики Сергей Погодин.

В этом году осенний призыв на службу стартовал 1 ноября. Его сроки сдвинули в связи с проведением частичной мобилизации.

В осенний призыв на службу из военкоматов Вахитовского и Приволжского районов Казани уйдут около двухсот человек. Отправки будут проходить до конца декабря три раза в неделю.

Военный комиссар республики Сергей Погодин объявлял, что призывников-срочников из Татарстана не будут привлекать к участию в специальной военной операции, после прохождения службы они будут уволены и направлены к местам проживания.

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Маргарита Головатенко