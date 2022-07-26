В DNS рассказали об открытии магазинов в малых городах Татарстана

В том или ином формате DNS представлен фактически в каждом крупном населенном пункте Татарстана — это все города и райцентры с населением около 10 тысяч человек и выше. Об этом рассказал заместитель директора по развитию «DNS-Казань» Артемий Макаров.

В среднем ставка по аренде в небольших городах в два, а то и в три раза ниже, чем в Казани. Это основной фактор, который позволяет открывать и поддерживать магазины в небольших населенных пунктах.

Фото: dns-shop.ru

При этом оборот таких торговых точек в 5—6 раз ниже, чем у магазинов, открытых в крупном городе. Положительный баланс прибыли и затрат поддерживается за счет небольших площадей и низкой арендной платы.

Макаров отметил, что основной результат все-таки приносят крупные магазины в больших городах, передает пресс-служба сети «Эссен», в управлении у которой находится 40 торговых центров в 27 малых городах Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии и других поволжских регионов.

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Татьяна Леухина