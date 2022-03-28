Главное за выходные: общепиту Татарстана разрешили работать ночью, вопрос о вхождении ЛНР в состав России
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 28 марта:
- Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в ЛНР сейчас не ведется подготовки к проведению референдума о вхождении в состав России. До этого он заявил, что референдум о вхождении ЛНР в состав России может пройти на территории республики в ближайшее время. В Государственной думе РФ указали, что сейчас для подобного шага неподходящее время.
- Ряд российских СМИ, в том числе признанных иностранными агентами, взяли интервью у Зеленского. По факту этого Роскомнадзор начал проверку в отношении них. В Генеральной прокуратуре России заявили, что дадут правовую оценку факту публикации и содержанию интервью президента Украины Владимира Зеленского нескольким российским СМИ.
- В Татарстане заведениям общепита разрешили работать в ночное время. Изменения вступили в силу с 26 марта. Две недели назад, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, Управление Роспотребнадзора по Татарстану еще не было готово отменить запрет на ночную работу.
- В Пестречинском районе Татарстана загорелся флигель государственного историко-культурного музея-заповедника «Ленино-Кокушкино». Пожар потушили, его причины устанавливаются. Пострадавших нет.
- Правительство утвердило кандидатуру президента Российской академии художеств — им стал скульптор, живописец и педагог Зураб Церетели. Церетели избрали на общем собрании членов РАХ 21 декабря 2021 года. Кандидатура утверждена согласно уставу Российской академии художеств.
- Все пассажиры и члены экипажа упавшего в Китае Boeing 737 признаны погибшими. На борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа. Отмечается, что специалистам уже удалось идентифицировать по ДНК 120 человек, находившихся на борту разбившегося самолета.
- Начальник национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил Татарстан в числе регионов страны, наиболее активно участвующих в оказании гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик. Помимо Татарстана отмечен вклад Бурятии, Московской, Тульской, Воронежской и Брянской областей, Ставропольского края и Ханты-Мансийский автономного округа.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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