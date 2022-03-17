Комитет министров Совета Европы приостанавливает связи с Белоруссией

Комитет министров Совета Европы принял решение приостановить связи с Белоруссией на фоне ее активного участия в «агрессии России против Украины». В том числе приостанавливается право страны на участие в заседаниях и мероприятиях организации.

Уточняется, что решение комитета министров распространяется на участие Белоруссии в частичных соглашениях СЕ, в том числе Венецианской комиссии. Однако права страны как стороны международных конвенций не ограничиваются.

Фото: pixabay.com

Кроме того, комитет министров планирует поддерживать и укреплять связи с белорусским гражданским обществом, передает «РИА Новости».

В конце прошлого месяца Комитет министров Совета Европы приостановил права России в организации. Однако страна оставалась членом СЕ, а также участником его конвенций.

Во вторник генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич получила официальное уведомление от РФ о выходе из организации. Она добавила, что страна также заявила о своем намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.

Как объяснил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, РФ покидает СЕ по собственной воле. Данное решение является взвешенным и обдуманным. Официально Россия перестала быть членом организации 16 марта.

Диана Жиленкова