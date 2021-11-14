Главное о коронавирусе на 14 ноября: QR-код за бессимптомный COVID-19, котята за прививку

Фото: Ринат Назметдинов

Ограничения будут действовать в Татарстане до улучшения ситуации

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 264 заболевших COVID-19. Всего на 14 ноября в республике зафиксировали 33 918 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровел 26 971 человек, в том числе 57 — за последние сутки. Умерло 1 113 человек, в том числе 6 — за последние сутки.

В Татарстане введенные ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом сказал Рустам Минниханов на традиционном субботнем совещании в Доме правительства.

Среди пожилых граждан Татарстана прививки сделали только 46%. Между тем именно среди них отмечается максимальная смертность от коронавируса. Президент Татарстана выразил сильную обеспокоенность этим фактом.

Хотя бы одну дозу вакцины в Татарстане к 13 ноября получили около 44% от всего населения республики (если считать вместе с детьми) — 1 805 637 человек.

Фото: Максим Платонов

Штрафы за проезд в общественном транспорте без QR-кодов будут нешуточными: гражданам придется выложить до 30 тысяч рублей, должностным лицам — 50 тысяч, а юрлица «попадут» на 300 тысяч.

В субботу в Татарстане подтвердились еще шесть летальных случаев от коронавируса. Коронавирус унес жизни трех женщин 1950, 1952 и 1954 годов рождения и троих мужчин 1939, 1940 и 1949 годов рождения.

Бессимптомно переболевшим предлагают давать QR-коды

За последние сутки в России выявлено 38 823 новых случая коронавируса, выздоровел 29 821 человек. Число зараженных выросло до 9 070 674 человек, а выздоровевших — до 7 754 764 человек.



Зафиксировано 1 219 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 255 386 человек.



В России стартовал новый этап розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19. По 100 тысяч рублей получат тысяча человек. Принять участие в акции смогут все, кто привился обеими дозами любой из российских вакцин до проведения розыгрыша.

Получить QR-коды нового образца можно будет на сайте «Госуслуги» и в офисах МФЦ. Переговоры об их выдаче ведутся и с «Почтой России». Документы будут доступны и в бумажном, и в электронном виде.

Фото: Ринат Назметдинов

Власти России не планируют переводить школьников на дистанционное обучение. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр добавил, что меры, которые предложены Роспотребнадзором, показали свою эффективность — массовых вспышек коронавируса нет, если все соблюдается.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что бессимптомно переболевшим коронавирусом следует выдавать QR-коды, потому что их иммунитет сильнее, чем после прививки. По мнению Жемчугова, переболевшие дельта-штаммом в легкой форме — «самые ценные для популяции».



Ревакцинироваться от коронавируса необходимо раз в полгода. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал рекомендации Минздрава РФ, посоветовав использовать для ревакцинации «Спутник Лайт».

Фото minzdrav.gov.ru

В Екатеринбурге прошли пикеты против QR-кодов. Некоторые участники акции стояли с плакатами о том, что они выступают «против сегрегации». Одна из участниц сказала, что она не против вакцинации, но против системы QR-кодов.



Турагентства сообщили, где россияне могут привиться иностранной вакциной. Россияне для этого могут поехать в Сербию, Германию, Хорватию или Грецию. Трехдневный тур стоит порядка 60 тысяч рублей, вакцинация оплачивается отдельно и стоит от 200 до 800 евро в зависимости от страны. Но есть и страны, где прививку можно сделать бесплатно даже иностранцу.



Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер решил разыграть между вакцинированными екатеринбуржцами... деньги и котят. «Объявляю конкурс до конца года: каждому десятому, кто вакцинировался начиная с сегодня, сообщил и подтвердил мне, скидываю на телефон 50 рублей, каждому сотому — 100 рублей, каждому 500 — 200 рублей, каждому 1000 — 500 рублей. Ну а каждому 5000 подарю котенка», — написал Вегнер в своем Instagram-аккаунте.

Губернатор Новгородской области ушел на самоизоляцию после того, как один из его родственников получил положительный результат теста на коронавирус. Он заявил, что продолжит работать дистанционно.



В двух районах Чувашии и городе Алатырь сняли жесткие антиковидные ограничения — эпидобстановка стабилизировалась. Магазинам, кафе и ресторанам разрешили работать с учетом действующих по всей республике ограничений.

В Германии призвали отменить рождественские мероприятия

В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 252 974 864 человека, 5 096 087 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (47 050 502). На второй строчке — Индия (34 437 307), на третьей — Бразилия (21 953 838), на четвертой — Великобритания (9 572 355), на пятой — Россия (8 881 306, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (762 972). За ними следуют Бразилия (611 222), Индия (463 530), Мексика (290 872), Россия (249 415), Перу (200 605) и Великобритания (143 274).

За распространение фейковых новостей о коронавирусе в Греции ввели уголовное наказание, за такую меру проголосовали в парламенте страны. Срок наказания за нарушение — три месяца тюрьмы. К фейкам, по мнению греческих властей, относятся новости, вызывающие у граждан страх и беспокойство, подрывающие «доверие общества к национальной экономике, обороноспособности страны или общественному здравоохранению».

Фото wikipedia.org

В Нидерландах при 85% иммунизации произошла вспышка коронавируса. 16 тысяч зараженных в сутки из 17,561 миллиона человек — это очень много, по мнению европейских медиков. А вот летальных исходов за 13 ноября зарегистрировано всего 33. Если сравнить с привитой только на треть Россией, где в сутки заражаются 40 тысяч, зато умирают больше тысячи человек — эффективность иммунизации не вызывает никаких сомнений.

В Дании ученые выяснили, что побочные эффекты после вакцинации, в частности после прививки от коронавируса, сильно зависят от негативных ожиданий. Если человек испытывает страх и заранее ожидает беды, риск получить побочные эффекты возрастает. Такое поведение может объясняться эффектом ноцебо.

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что прибывшие в Хорватию болельщики сборной России смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза, если предъявят сертификат о вакцинации не только зарегистрированным в ЕС препаратом, но и «Спутником V». Сгодится и справка о перенесенном ковиде в течение последних шести месяцев (правда, переведенная на английский язык).

Фото: Максим Платонов

В Германии мобилизуют 12 тысяч военнослужащих для оказания гражданской помощи на фоне четвертой волны пандемии. Резервисты будут помогать с ревакцинацией, тестированием, при необходимости — возводить временные госпитали, оказывать транспортные услуги.



Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о подготовке к новой волне COVID-19 в стране. С укреплением медицинской системы с декабря власти будут использовать ИТ-системы для обнародования количества больничных коек и условий в каждой больнице.

В ФРГ из-за COVID-19 призвали к единым ограничениям и отмене крупных празднований на Рождество во всех федеральных землях. Председатель Бундестага Бербель Бас и и.о. главы МВД ФРГ Хорст Зеехофер считают, что если такие мероприятия должны проходить, то только для привитых и переболевших.

Ольга Шагиева