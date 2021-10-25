В Татарстане налоговые органы выявили первые факты перевода штатных работников в самозанятые

Фото: Максим Платонов

Управление федеральной налоговой службы в РТ выявила в этом году 103 факта найма самозанятых вместо штатных сотрудников и доначисляли им 15 млн рублей страховых выплат и подоходного налога. Об этом заявил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин на совещании финансовых, налоговых и казначейских органов, посвященного сполнению консолидированного бюджета РТ за 9 месяцев этого года.

— В текущем году, к сожалению, нами установлено 103 подобных факта, сообщил он. По его словам, 89 компаний в Татарстане представили уточненные декларации. По ним дополнительно поступило более 15 млн рублей. По словам главы УФНС по РТ, налоговые органы будут «исключать схемы по подмены трудовых отношений с работодателями». Всего с начала года количество самозанятых выросло до 154 тысяч человек. Их годовой доход вырос 32 млрд рублей, а сумма налоговых отчислений — до 642 млн рублей. «В 3 раза больше налогов получили, — доложил Марат Сафиуллин.

Фото: Максим Платонов

Напомним, что при введении режима министр финансов Антон Силуанов предупреждал, что ФНС будет бороться с этим явлением. «ФНС видит все предприятия, которые сегодня пытаются взять вместо штатных работников самозанятых. Мы договорились, что в течение этого года (2019 года) не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких работников. А уже со следующего года «налоговая служба, если самозанятые оказывают услуги только одному предприятию, будет досчитывать этому предприятию страховые взносы и подоходный налог».



Луиза Игнатьева