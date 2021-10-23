Главное о коронавирусе на 23 октября: Татарстан за экспресс-тесты, Google против антипрививочников

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане привились вторым компонентом более миллиона человек

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 146 заболевших COVID-19. Всего на 23 октября в республике зафиксировали 29 385 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 24 563 человека, в том числе 85 — за последние сутки. Умерли 906 человек, в том числе 9 — за последние сутки.

В Казани набирают волонтеров для работы в пунктах вакцинации от коронавируса. Они будут помогать заполнять реестр людей, сделавших прививку. От волонтеров требуется быть не младше 18 и не старше 55 лет и уметь работать в офисных программах ПК. Работа будет проходить две недели в две смены: с 9.00 до 13.00 и с 13.00 до 17.00.

В Татарстане на следующей неделе запланировали начать экспресс-тестирование на COVID-19. Это будет оперативно-тактической альтернативой ПЦР-диагностике, заявил первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев. По его словам, на определение антигена к возбудителю коронавируса уйдет всего 20 минут.

Абашев утверждает, что в Татарстане нет ни одного случая смерти от COVID-19 среди прошедших полный курс вакцинации. Хотя в стационарах республики есть больные, которые сделали прививку, они переносят коронавирус в легкой или средней форме.

Фото: tatar-inform.ru

В Минздраве Татарстана прокомментировали ситуацию с платной вакцинацией от коронавируса «Спутником Лайт» в некоторых медучреждениях Казани. Как рассказали «Реальному времени», все граждане России имеют право получать вакцину бесплатно. И в очередной раз напоминают: однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» рекомендована только тем людям, которые уже переболели COVID-19 или прививаются повторно. В остальных же случаях рекомендована двухкомпонентная вакцина.

Число прошедших полный курс вакцинации от коронавируса в Татарстане перевалило за миллион. По данным Минздрава, в республике второй компонент вакцины от коронавируса получили 1 000 787 человек. Всего вакцинирован 1 367 881 человек.

За рубежом детям от 12 лет уже делают прививки от коронавируса: например, в США, Германии, Бразилии, Канаде, Израиле и Китае. Для этого используются разные препараты. В России детей тоже следует прививать от COVID-19. Такое мнение в интервью «Реальному времени» выразил главный внештатный детский инфекционист Минздрава РТ Владимир Анохин.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердилось еще девять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ. Жертвами коронавирусной инфекции стали шесть женщин и трое мужчин. Число умерших от COVID-19 в республике достигло 906.



Можно одновременно прививаться от COVID-19 и гриппа

За последние сутки в России выявлено 37 678 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 077 человек. Число зараженных выросло до 8 205 983 человек, а выздоровевших — до 7 143 137 человек.



Зафиксировано 1 075 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 229 528 человек.



За последние сутки проведено 963 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 811 290 человек.

С 15 по 22 октября обстановка с заболеваемостью коронавирусом осложнилась в 14 регионах. В Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах.

Минздрав России разрешил одновременно прививаться от COVID-19 и гриппа. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучили в доклинических исследованиях. Они показали отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении.



Постановление, согласно которому в досуговых заведениях с 25 октября начнет действовать система QR-кодов, подписал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Будет приостановлена работа детских лагерей дневного пребывания. А пожилые люди отправляются на самоизоляцию.

Фото: Ринат Назметдинов

Власти Крыма ужесточили антикоронавирусные меры для туристов. Теперь заселиться в отели можно лишь с QR-кодом о вакцинации и отрицательным ПЦР-тестом одновременно. Указ опубликован на сайте правительства.

В России вакцинация идет хуже, чем в некоторых европейских странах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова. На его взгляд, проблема связана с недостаточной сознательностью российских граждан.

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 45,7%. Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 53 511 786 человек, полный курс вакцинации прошли 49 161 150 человек. Такие данные приводит оперштаб РФ.

Систему QR-кодов и ряд дополнительных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, вводят на Камчатке с 30 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Ринат Назметдинов

Новый штамм AY.4.2 не вызывает более тяжелого течения заболевания

В мире коронавирусом на 10.33 по мск заразились 242 989 317 человек, умерли 4 938 282 человека. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (45 400 506). На втором — Индия (34 159 562). На третьей строке — Бразилия (21 711 843).

Директор белградского Института онкологии и радиологии Даница Груйичич первой в стране привилась «Спутником V», расфасованным в Сербии. Груйичич заявила, что важно делать прививки от коронавируса и иметь вакцину, которую производят свои люди.

Одновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса безопасно. Об этом сообщила директор департамента Всемирной организации здравоохранения по эпидемическим и пандемическим болезням Сильви Бриан. Она рекомендовала консультироваться с лечащим врачом по поводу показаний к применению вакцин.

Фото: tehpodderzka.ru

Новый подвид штамма коронавируса «дельта» AY.4.2, распространившийся в Великобритании в последние недели, по предварительным данным, не вызывает более тяжелого течения заболевания, сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства. Пока нет данных, что применяемые в стране вакцины менее эффективны против него.

Жители Боливии предпочитают вакцинироваться российским «Спутником V», несмотря на то, что в стране есть и другие вакцины от коронавируса. Заявил об этом глава МИД Боливии Рохелио Майта на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Майта рассказал, что Россия была первой страной, с которой Боливия обсуждала вопрос вакцины.



Компания Google удалила из поисковика некорректные варианты запросов на слова «вакцинация это». Интернет-пользователи обратили внимание, что после ввода в поисковой строке Google словосочетания «вакцинация это» автоматически появлялись следующие варианты: «геноцид», «зло», «чип» и «печать антихриста».

Правительство Греции не намерено вновь закрывать экономику из-за роста числа инфицированных коронавирусом и вводить жесткие меры, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на брифинге после саммита ЕС в Брюсселе. В Греции последние дни выявляют по 3—3,5 тысячи инфицированных коронавирусом.

Фото: ilovegreece.ru

Эффективность вакцины от коронавируса компании Pfizer и BioNTech для детей от 5 до 11 лет превышает 90%, свидетельствуют опубликованные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) данные. Согласно представленным ведомству компанией-производителем данным клинических испытаний, в которых приняли участие 2 268 детей этой возрастной группы, те из них, кто получил две дозы вакцины от COVID-19, были почти на 91% лучше защищены от симптоматического инфицирования коронавирусом, чем те, кому был введен препарат-пустышка, так называемое плацебо.

Алексей Нечаев