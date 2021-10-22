Большой театр при поддержке «Ингосстраха» продолжает отбор талантливых артистов в рамках Молодежной балетной программы

Большой театр и компания «Ингосстрах» продолжают реализацию Молодежной балетной программы — проекта, который дарит молодым артистам со всей России уникальную возможность реализовать свой талант на высоком уровне. Заветный шанс стать частью балетной труппы Большого театра могут получить также и артисты из Татарстана.



Первый очный отбор на участие в программе состоялся в апреле — пятеро его участников, успешно преодолевших онлайн-тур, побывали на просмотре в Большом театре. Второй отборочный тур программы прошел 24 июня, в нем приняли участие 7 человек: девушки и юноши из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Конкурсанты успешно продемонстрировали свои навыки на уроке классического танца с педагогом Большого театра — народной артисткой России Марией Аллаш. Оценивал работу молодых танцоров художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.



Молодежная балетная программа — масштабный и важный для отечественного искусства проект, который позволяет создать достойные условия для творческого развития молодых артистов из регионов России. Победители конкурса получат возможность пройти стажировку в балетной труппе Большого театра сроком от 3 до 9 месяцев в зависимости от уровня подготовки и личных результатов. Компания «Ингосстрах» обеспечит участникам оплату проезда в Москву и будет выплачивать стипендию во время обучения.



Заявки на участие в программе принимаются на протяжении всего 2021 года. Стать участником конкурса может любой гражданин России не старше 1997 года рождения, обучающийся на последнем курсе или только завершивший профессиональную подготовку по профилю «Хореографическое искусство, артист балета». В случае достижения значительных результатов во время прохождения стажировки конкурсанты будут зачислены в балетную труппу Большого театра.



«Ингосстрах» и Большой театр сотрудничают уже много лет, а с 2019 года компания является генеральным спонсором театра. За годы успешной совместной деятельности партнерам удалось реализовать множество проектов, значимых для отечественной и мировой культуры, в том числе при личной поддержке промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаски.

Партнерский материал