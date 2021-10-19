Отец пропавшей из казанского приюта девушки сообщил о ее местонахождении

Жительницы Дагестана Айшат Сайгидгусейнова и Фатима Сайгитова, которые вчера пропали из приюта «Мамин дом» в Казани, находятся дома в Махачкале. Об этом рассказал отец Фатимы.



С его слов, активистка правозащитной группы «Марем» Светлана Анохина, которая помогала девушкам сбежать, «закрутила девочкам голову и увезла» их. Приехав в столицу Татарстана, они якобы поняли, что их обманули, и захотели вернуться домой. Мужчина утверждает, что полиция не приходила за девушками в приют.

— Ни один человек к ним не заходил, они сами такси вызвали и уехали. Они поняли, что их обманули, — рассказал он в беседе с РБК.

Фото: vk.com/blagiyedela (фото шелтера)

Фатиму и Айшат никто не принуждает находиться в браке: «Если не хотят с мужьями быть, никто их не держит».



Вчера правозащитница Светлана Анохина сообщила «Реальному времени» о том, что в центре Казани из кризисного шелтера «Мамин дом» забрали и увезли в неизвестном направлении двух женщин, ранее сбежавших из Дагестана. Причиной стала несчастливая семейная жизнь — женщин выдали замуж против их воли.

Татьяна Леухина