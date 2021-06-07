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В Татарстане дети собрали 73 тонны батареек

16:51, 07.06.2021
В Татарстане дети собрали 73 тонны батареек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане дети собрали 73 тонны батареек — таков результат школьников по итогам акции «Сдай батарейки с Duracell» с 2019 по 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Отработанные батарейки собирали все школы. Акция направлена на вовлечение детей в процесс раздельного сбора ТКО, в природоохранные акции, на поощрение школ за эколого-образовательную работу, повышение экологической грамотности людей, популяризацию экологического образа жизни населения Татарстана.

В марте этого года Казань заняла второе место среди городов-миллионников России по уровню интереса к сортировке мусора. Столицу Татарстана обогнал Санкт-Петербург, в пятерку также вошли Москва, Уфа и Екатеринбург.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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