В Татарстане дети собрали 73 тонны батареек

В Татарстане дети собрали 73 тонны батареек — таков результат школьников по итогам акции «Сдай батарейки с Duracell» с 2019 по 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Отработанные батарейки собирали все школы. Акция направлена на вовлечение детей в процесс раздельного сбора ТКО, в природоохранные акции, на поощрение школ за эколого-образовательную работу, повышение экологической грамотности людей, популяризацию экологического образа жизни населения Татарстана.

В марте этого года Казань заняла второе место среди городов-миллионников России по уровню интереса к сортировке мусора. Столицу Татарстана обогнал Санкт-Петербург, в пятерку также вошли Москва, Уфа и Екатеринбург.

Ольга Плешкова