В Казани пройдет городская игра-квест ко Дню Победы

Сегодня в Казани проходит игра, посвященная Дню Победы. Накануне 9 мая участники бесплатного городского квеста узнают о героях Великой Отечественной войны, связанных с Казанью, и жизни города в 40-е годы.

Акцию проводят молодежный парламент при Казгордуме и Ассоциация молодежных правительств РФ. С разработкой маршрута, заданий и технической поддержкой помогает туроператор «Загадки Казани».



Городская квест-игра начинается в 11.00 (у каждой команды будет свое время старта). По времени рассчитана на 2—3 часа, заданий немного — маршрут скорее прогулочный, пишут организаторы. Участие бесплатное, но по предварительной регистрации.