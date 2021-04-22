Соцсети: в Нижнекамске люди едут на дачи, несмотря на дым и пламя возле дороги

В Нижнекамске очевидцы засняли пожар в поле, возле дороги, и автомобили, которые проезжают мимо сквозь дым. Видео опубликовали в социальных сетях.

«Слабоумие и отвага по-нижнекамски. Кругом кромешный ад, а местные жители едут к себе на дачи сквозь дым и пламя. Ну ладно, если за себя не страшно, но ведь мешают пожарным делать свою работу», — говорится в сообщении в посте.

В ролике видны загоревшееся поле, работающие на месте происшествия пожарные. Один из автомобилей пробирается сквозь дым, переезжает поливочные шланги.

«Давай в этом тумане все разобьются, и будет вообще прикольно. Дачники на всю голову больные. Помидорки, помидорки... Я сгорю, но помидорки надо высадить», — говорит закадровый голос.

В ГУ МЧС РФ по РТ «Реальному времени» сообщили, что за сегодняшний день в Нижнекамске не зарегистрировано пожаров. Вчера в городе на улице Гайнуллина загорелась трава на пустыре. Спасатели ликвидировали огонь на площади 900 кв.м.

Вчера под Казанью между деревней Куюки и поселком Салмачи загорелось поле.

