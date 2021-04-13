В Казани онкобольной умер на крыльце поликлиники
В Казани больной раком легких мужчина умер на крыльце поликлиники. Ему стало плохо после приема у врача.
Все произошло днем 12 апреля. Мужчина пришел к лечащему врачу-терапевту в поликлинику на улице Столярова, где он наблюдался ввиду онкологического заболевания. Уже после осмотра пациенту стало плохо прямо на крыльце больницы, у него начался приступ.
Врачи пытались оказать помощь, но не смогли, мужчина умер на входе в здание, сообщает Mash Iptash.
«Реальное время» направило запрос в Минздрав Татарстана с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ не был получен.
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