На youtube-канале бизнес-омбудсмена РТ открылся проект про онлайн-торговлю

Фото: Скриншот

В первом выпуске проекта бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев и основатель и генеральный директор Школы электронной коммерции iWENGO.ru Юлиана Гордон обсудят, как РТ стала одним из лидеров по онлайн-продажам.

Также специалисты проговорят, что делать, если кажется, что твой товар на маркетплейсе никто купит. Кроме того, поднимут вопрос: «Что происходит на рынке электронной торговли?».

Внутреннюю кухню KazanExpress обсудят в следующем выпуске. Кроме того, реальным опытом поделятся татарстанские предприниматели, которые увеличивают продажи с помощью маркетплейсов каждый месяц.

Ранее на youtube-канале Агентства инвестиционного развития Татарстана появился выпуск нового шоу, которое выпустила глава агентства Талия Минуллина. Оно получило название TT: Taliya Talk.