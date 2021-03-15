Путин утвердил состав Совета по науке и образованию

Президент России Владимир Путин утвердил состав Совета по науке и образованию. Он лично возглавил его. Заместителем, председателем президиума назначен зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Всего в состав президиума Совета по науке и образованию вошли 19 человек, в том числе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и другие.

Также сегодня Путин подписал указ о функциях Совета по науке и образованию. В частности, он уполномочен определять стратегические цели, задачи и приоритеты научно-технологического развития страны. В функции Совета также вошло принятие решений о разработке и реализации правительством важнейших инновационных проектов государственного значения, пишет RT.

Фото: kremlin.ru

Напомним, в конце 2020 года Путин предложил объявить текущий год в России Годом науки и технологий. По его словам, ценность труда людей в этих сферах, их вклад в развитие страны заслуживают особого общественного и государственного признания.

Татьяна Демина