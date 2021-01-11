В Татарстане ночью ожидается туман и до -32 градусов

Фото: Олег Тихонов (архив)

Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий ночью и утром во вторник, 12 января. Прогноз опубликован на сайте организации.

Так, в ночные и утренние часы местами на территории республики прогнозируется туман и температура до -27˚, при прояснениях до -32 градусов.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в КФУ рассказали, что аномальные холода в республике будут держаться три дня. К концу недели температура вновь возвратится к климатической норме.

Татьяна Леухина