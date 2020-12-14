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Гендиректор AltoVision стал советником мэра Казани по цифровизации

20:12, 14.12.2020
Гендиректор AltoVision стал советником мэра Казани по цифровизации
Фото: Реальное время (архив)

Гендиректор AltoVision Максим Булатов стал советником мэра Казани Ильсура Метшина. Он будет отвечать за цифровизацию и IT-направление.

В ведении Булатова будут такие муниципальные программы, как «Безопасный город», «Цифровой муниципалитет» и другие, сообщается на сайте мэрии Казани.

В интервью «Реальному времени» Булатов рассказывал о своем бизнесе и почему от разработки сайтов и дизайна он перешел к созданию контента.

ОбществоВластьБизнесТехнологииIT Татарстан
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