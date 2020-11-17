В Казани сотрудники ГИБДД раздали пешеходам световозвращающие элементы

Фото: ГИБДД Казани

В Казани сотрудники ГИБДД вручали пешеходам световозвращающие элементы и памятки юного пешехода и пассажира. Об этом рассказала «Реальному времени» начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Казани майор полиции Алия Валиева.

Акция посвящена Всемирному дню памяти жертв ДТП. На одном из оживленных перекрестков — улицы Амирхана Еники и Товарищеской — инспекторы вручали пешеходам световозвращающие элементы, памятки юного пешехода и пассажира.

Фото: ГИБДД Казани

Инспекторы рассказывали о важности ношения световозвращающих элементов на одежде и соблюдения правил. Согласно статистике ДТП за 2020 год, в 39 авариях погиб 41 человек. Из общего количества 27 ДТП — это наезды на пешехода, из которых в 23 случаях пешеходы нарушили правила дорожного движения.



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