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В Арском районе Татарстана открыли 87-ю мечеть

23:42, 29.09.2020
В Арском районе Татарстана открыли 87-ю мечеть
Фото: dumrt.ru

Во вторник, 29 сентября, в Арском районе Татарстана открылась уже 87-я мечеть. В церемонии принял участие муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Новая мечеть появилась в селе Чума-Елга, передает пресс-служба ДУМ РТ. Руководитель Духовного управления вручил благодарственные письма руководителю агрокомплекса «Ак Барс» Шайдулле Салахову и имаму села Чума-Елга Радифу Салихову. Они внесли большой вклад в появление мечети.

Полуденный намаз гости совершили уже в здании.

Общество Татарстан
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