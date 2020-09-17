Главное о коронавирусе на 17 сентября: мультфильм про «корону», больше болельщиков на стадионах
В Татарстане планируют увеличить количество зрителей на спортивных мероприятиях
За последние сутки в Татарстане подтвердились 23 новых случая коронавируса. Из них два — завозные, 21 — контактный. В Казани выявили 12 новых заболевших, в Пестречинском районе — четверых, в Зеленодольском — троих.
Всего на 17 сентября в Татарстане зафиксировано 6 923 случая COVID-19.
Выздоровели за весь период 5 712 человек, в том числе 35 за минувшие сутки. За весь период умерли 70 человек.
- В Роспотребнадзоре по РТ заверили, что в республике на сегодняшний день нет пациентов, у которых бы выявили сразу и грипп, и COVID-19. Заболевших гриппом также не зафиксировано.
- Этой осенью из-за пандемии коронавируса жители Казани стали покупать больше товаров для удаленной работы и развлечений.
- Общее количество смертей от COVID-19 В Татарстане увеличилось до 70. Новыми жертвами коронавируса стали жительницы Казани.
- Замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, что 700 человек, прибывших в республику и сдавших тесты на коронавирус, еще не загрузили данные на портал госуслуг.
- В Татарстане рассмотрят вопрос об увеличении числа зрителей на стадионах до 70% от их вместимости. Сейчас планка заполняемости установлена в 50%.
«Ковидные» пикеты медиков
За последние сутки в России выявлено 5 762 новых случая коронавируса, выздоровели 5 754 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 085 281 человека, а выздоровевших — до 895 868 человек.
Зафиксировано 144 летальных случая. За весь период в России от коронавируса умер 19 061 человек.
В России на сегодняшний день проведено свыше 41,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 324 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 230 тыс. человек.
- В Госдуме раскритиковали депутата Валентину Терешкову за отказ перейти на дистанционное участие в заседаниях из-за угрозы заражения коронавирусом.
- В Министерстве иностранных дел России заявили, что о точных сроках открытия границ Европы для российских туристов говорить рано, так как угроза распространения COVID-19 в мировом масштабе еще не преодолена.
- Руководитель Центра телемедицины департамента здравоохранения Москвы Мария Соколова рассказала, что самому старшему участнику исследования вакцины от коронавируса в столице России 73 года.
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что обязательная вакцинация против коронавируса никогда не обсуждалась, она будет исключительно добровольной.
- Главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что риск инфицировать другого человека длится три-четыре недели после начала заболевания коронавирусом.
- Народную артистку России, оперную певицу Анну Нетребко госпитализировали с коронавирусной пневмонией. В своем Instagram она сообщила, что изолировалась сразу, как почувствовала, что заболевает, несмотря на отрицательные тесты.
- В Минздраве Белоруссии получили пакет документов для проведения клинического испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Ученые разработают вакцину от COVID-19 на основе лошадиных антител
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 29 868 230 человек, 940 716 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 630 892). На второй строчке — Индия (5 118 253), на третьей — Бразилия (4 419 083). Россия на четвертом месте (1 075 485), на пятом — Перу (738 020).
Больше всего смертей зафиксировано в США (196 802). За ними следуют Бразилия (134 106), Индия (83 198), Мексика (71 978) и Великобритания (41 773).
- Мэра Харькова Геннадия Кернеса, который заразился коронавирусом, отправили на лечение за границу. Состояние чиновника оценивается как стабильно тяжелое.
- Во Всемирной организации здравоохранения ожидают, что пандемия COVID-19 повысит смертность от туберкулеза до 1,9 млн человек.
- Глава комитета Международной федерации футбола (ФИФА) по борьбе с последствиями пандемии Олли Рен оценил убытки от последствий коронавируса в 14 млрд долларов.
- Ученые из научно-технического института Коста-Рики работают над созданием препарата против коронавируса на основе лошадиных антител.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал пандемию COVID-19 «угрозой номер один» глобальной безопасности: «Это кризис, не похожий ни на один из кризисов в нашей жизни». По его мнению, ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля.
- ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии, так ситуация с COVID-19 «показала катастрофическую неготовность мира» к борьбе с масштабной болезнью.
- Создатели мультсериала «Южный парк» сняли специальный эпизод, посвященный пандемии коронавируса. Трейлер уже появился в Сети.
- В ООН призвали бороться с дезинформацией и «теориями заговора» относительно препаратов от COVID-19, так как это «подпитывает нерешительность в отношении вакцины».
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