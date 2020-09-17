Главное о коронавирусе на 17 сентября: мультфильм про «корону», больше болельщиков на стадионах

В Татарстане планируют увеличить количество зрителей на спортивных мероприятиях

За последние сутки в Татарстане подтвердились 23 новых случая коронавируса. Из них два — завозные, 21 — контактный. В Казани выявили 12 новых заболевших, в Пестречинском районе — четверых, в Зеленодольском — троих.



Всего на 17 сентября в Татарстане зафиксировано 6 923 случая COVID-19.



Выздоровели за весь период 5 712 человек, в том числе 35 за минувшие сутки. За весь период умерли 70 человек.

В Роспотребнадзоре по РТ заверили, что в республике на сегодняшний день нет пациентов, у которых бы выявили сразу и грипп, и COVID-19. Заболевших гриппом также не зафиксировано.



Этой осенью из-за пандемии коронавируса жители Казани стали покупать больше товаров для удаленной работы и развлечений.

Общее количество смертей от COVID-19 В Татарстане увеличилось до 70. Новыми жертвами коронавируса стали жительницы Казани.

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, что 700 человек, прибывших в республику и сдавших тесты на коронавирус, еще не загрузили данные на портал госуслуг.

В Татарстане рассмотрят вопрос об увеличении числа зрителей на стадионах до 70% от их вместимости. Сейчас планка заполняемости установлена в 50%.

Фото mos.ru

«Ковидные» пикеты медиков

За последние сутки в России выявлено 5 762 новых случая коронавируса, выздоровели 5 754 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 085 281 человека, а выздоровевших — до 895 868 человек.



Зафиксировано 144 летальных случая. За весь период в России от коронавируса умер 19 061 человек.



В России на сегодняшний день проведено свыше 41,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 324 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 230 тыс. человек.

В Госдуме раскритиковали депутата Валентину Терешкову за отказ перейти на дистанционное участие в заседаниях из-за угрозы заражения коронавирусом.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что о точных сроках открытия границ Европы для российских туристов говорить рано, так как угроза распространения COVID-19 в мировом масштабе еще не преодолена.

Руководитель Центра телемедицины департамента здравоохранения Москвы Мария Соколова рассказала, что самому старшему участнику исследования вакцины от коронавируса в столице России 73 года.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что обязательная вакцинация против коронавируса никогда не обсуждалась, она будет исключительно добровольной.

Главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что риск инфицировать другого человека длится три-четыре недели после начала заболевания коронавирусом.

Фото instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Народную артистку России, оперную певицу Анну Нетребко госпитализировали с коронавирусной пневмонией. В своем Instagram она сообщила, что изолировалась сразу, как почувствовала, что заболевает, несмотря на отрицательные тесты.

В Минздраве Белоруссии получили пакет документов для проведения клинического испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ученые разработают вакцину от COVID-19 на основе лошадиных антител

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 29 868 230 человек, 940 716 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 630 892). На второй строчке — Индия (5 118 253), на третьей — Бразилия (4 419 083). Россия на четвертом месте (1 075 485), на пятом — Перу (738 020).



Больше всего смертей зафиксировано в США (196 802). За ними следуют Бразилия (134 106), Индия (83 198), Мексика (71 978) и Великобритания (41 773).

Мэра Харькова Геннадия Кернеса, который заразился коронавирусом, отправили на лечение за границу. Состояние чиновника оценивается как стабильно тяжелое.

Во Всемирной организации здравоохранения ожидают, что пандемия COVID-19 повысит смертность от туберкулеза до 1,9 млн человек.

Фото Геннадия Аносова / gazetaschk.ru

Глава комитета Международной федерации футбола (ФИФА) по борьбе с последствиями пандемии Олли Рен оценил убытки от последствий коронавируса в 14 млрд долларов.



Ученые из научно-технического института Коста-Рики работают над созданием препарата против коронавируса на основе лошадиных антител.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал пандемию COVID-19 «угрозой номер один» глобальной безопасности: «Это кризис, не похожий ни на один из кризисов в нашей жизни». По его мнению, ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля.

ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии, так ситуация с COVID-19 «показала катастрофическую неготовность мира» к борьбе с масштабной болезнью.

Создатели мультсериала «Южный парк» сняли специальный эпизод, посвященный пандемии коронавируса. Трейлер уже появился в Сети.

В ООН призвали бороться с дезинформацией и «теориями заговора» относительно препаратов от COVID-19, так как это «подпитывает нерешительность в отношении вакцины».

Татьяна Демина