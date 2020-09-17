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В Татарстане зафиксированы 23 новых случая заражения коронавирусом

10:14, 17.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зафиксированы 23 новых случая заражения коронавирусом
Фото: tatarstan.ru

В Татарстане за сутки выявлено еще 23 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего зарегистрировано уже 6 923 случая.

К общему количеству выздоровевших в республике прибавилось 35 человек, избавившихся от COVID-19 стало 5 712 пациентов.

Как рассказала замруководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина, еще 700 человек, прибывших в республику и сдавших тесты на коронавирус, не загрузили данные на портал госуслуг.

ОбществоМедицина Татарстан
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