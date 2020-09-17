В Татарстане зафиксированы 23 новых случая заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки выявлено еще 23 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего зарегистрировано уже 6 923 случая.

К общему количеству выздоровевших в республике прибавилось 35 человек, избавившихся от COVID-19 стало 5 712 пациентов.

Как рассказала замруководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина, еще 700 человек, прибывших в республику и сдавших тесты на коронавирус, не загрузили данные на портал госуслуг.