В Башкирии при противостоянии экоактивистов и чоповцев на горе Куштау пострадали люди

В Башкирии при противостоянии чоповцев и экоактивистов на горе Куштау пострадали люди. Об этом сообщил на совещании глава Башкирии Радий Хабиров.



По словам главы региона, два сотрудника органов внутренних дел находятся в больнице.

«Столкновения привели к тому, что пострадали и люди, и пострадали сотрудники органов внутренних дел. Я попрошу министерство здравоохранения, посмотрите, там два сотрудника в больнице и, если там участники находятся, [нужно] внимание оказать всем», — сказал он на совещании в правительстве.

Хабиров назвал произошедшее недоработкой своей администрации и потребовал пересмотреть работу с людьми.

Сообщается, что сейчас протестующие и сотрудники БСК покинули гору.



Напомним, что в выходные проходило противостояние чоповцев и экоактивистов. Правоохранители стали применять слезоточивый газ, поскольку защитники Куштау решились на штурм участка, где подрядчики БСК собрались вести геологоразведку.

