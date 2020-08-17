Прокуратура Казани проверит информацию о затянувшемся сносе киоска с шаурмой

Прокурор Казани проверит информацию о павильоне, торгующем шаурмой, сноса которого добиваются жильцы дома на улице Восстания.

Проверка началась по сообщениям СМИ, рассказали в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Ранее жильцы «сталинки» на улице Восстания пожаловались, что с весны 2019 года добиваются демонтажа незаконного павильона. Они убедили исполком города обратить внимание, что киоск расположен на придомовой территории, при этом разрешения у владельцев жилья в трехэтажном доме никто не спрашивал. Мэрия согласилась, что разрешение арендатор получил только на 3 кв. м муниципальной земли, а остальной участок был захвачен самовольно. Однако за год ситуация не изменилась.