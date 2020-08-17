В Казани жильцы дома на Восстания больше года добиваются сноса киоска с шаурмой

В Казани жильцы дома №106 по улице Восстания жалуются на киоск по продаже шаурмы с весны 2019 года. Мэрия уже признала его незаконным, но не сносит.

Выяснилось, что исполком Казани сдал в аренду 3 кв. м муниципальной земли под киоск печатной продукции еще в 2003 году. И вот год назад на этом месте появился павильон «Газеты, журналы, шаурма, пицца, кафе», пишет «Вечерняя Казань». Правда занял он почти 23 кв. м.

Городские власти согласились, что договор аренды земли был грубо нарушен. Однако киоск так и не снесли. «Демонтаж данного киоска возможен только по решению суда. Комитетом ведется работа по расторжению договора аренды в судебном порядке», — цитирует газета ответ исполкома.

Жильцы тем временем жалуются, что из «шаурмячной» доносится неприятный запах, персонал сливает отходы во дворе, а по ночам у киоска собираются клиенты местных рюмочных.