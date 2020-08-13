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Дни культуры Татарстана начались в Москве

16:18, 13.08.2020
Дни культуры Татарстана начались в Москве
Фото: mincult.tatarstan.ru

В Москве начались Дни культуры Татарстана. В течение недели москвичи будут знакомиться с историей татарского народа. Мероприятия в этом году посвящены 100-летию образования Татарской АССР и 75-летию Великой Победы, сообщает Министерство культуры РТ.

В Москве Дни культуры Татарстана открылись музыкальной комедией «Бию пәрие» («Очарованный танцем»). Онлайн-трансляция постановки театра имени Камала состоялась в зале Татарского культурного центра. Сегодняшним вечером артисты представят жителям столицы России «Ак калфагым төшердем кулдан» («Мой белый калфак»).

Дни культуры продлятся до 18 августа.

Ранее «Реальное время» сообщало, как пройдет закрытие Дней культуры Татарстана в Москве.

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