В Казани впервые за долгое время решена проблема нехватки участковых врачей в детских больницах

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На сегодня укомплектованность детских лечебных учреждений Казани участковыми врачами решена, рассказала в пятницу депутат Казгордумы и главврач детской поликлиники №7 Таиса Чернова.

«Не помню, когда такое у нас было», — заявила она на встрече с медицинским сообществом общественного штаба поддержки кандидата в президенты РТ Рустама Минниханова.

Однако еще остается проблема в узких специалистах, добавила Чернова. Кроме того, она отметила, что поликлиники работают по штатному расписанию 1980-х годов.

«Участки перегружены, нужно разукрупнять участки, надо пересматривать штатное расписание в сторону увеличения штата…. Это болезнь всех учреждений», — подчеркнула депутат.

Напомним, на этой же встрече замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов рассказал о необходимости привлечь в Татарстан более 2 100 медиков.