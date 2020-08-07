В Казани впервые за долгое время решена проблема нехватки участковых врачей в детских больницах
На сегодня укомплектованность детских лечебных учреждений Казани участковыми врачами решена, рассказала в пятницу депутат Казгордумы и главврач детской поликлиники №7 Таиса Чернова.
«Не помню, когда такое у нас было», — заявила она на встрече с медицинским сообществом общественного штаба поддержки кандидата в президенты РТ Рустама Минниханова.
Однако еще остается проблема в узких специалистах, добавила Чернова. Кроме того, она отметила, что поликлиники работают по штатному расписанию 1980-х годов.
«Участки перегружены, нужно разукрупнять участки, надо пересматривать штатное расписание в сторону увеличения штата…. Это болезнь всех учреждений», — подчеркнула депутат.
Напомним, на этой же встрече замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов рассказал о необходимости привлечь в Татарстан более 2 100 медиков.ОбществоМедицина Татарстан
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