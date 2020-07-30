КАМАЗ планирует запустить завод по производству чугунного литья в Казахстане

ПАО «КАМАЗ» планирует запустить завод по производству чугунного литья в индустриальной зоне города Костанай в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

На «КАМАЗе» побывала правительственная делегация Казахстана во главе с заместителем премьер-министра республики Романом Скляром. Стороны обсудили перспективы сотрудничества по строительству завода по производству чугунного литья. По проекту, на заводе будут производиться блоки цилиндров и головки блоков для двигателей КАМАЗ, включая новый двигатель Р6, и литой картер моста.

Проект находится на стадии инжиниринга и проектирования завода. Ожидается, что закладка первого камня состоится в сентябре 2020 года, передает пресс-служба.



Ранее на заводе КАМАЗ запустили серийное производство одноразовых масок-респираторов.

