Минниханов оформил читательский билет в казанскую библиотеку

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил обновленную библиотеку-филиал №26 в Кировском районе Казани. Там он оформил себе читательский билет.

Библиотека была реконструирована в 2019 году. Сейчас ее превратили в современное общественное пространство. Здесь проходят литературные стендапы, лекции и занятия.

Рустам Минниханов осмотрел помещения, ему рассказали о новых электронных сервисах для посетителей. Всего в фонде библиотеки 75,4 тысячи книг, которые оснащены специальными чипами. Чипы «привязывают» их к инвентарному номеру в электронном каталоге и хранят информацию.

Президенту РТ оформили электронный читательский билет. С помощью него Минниханов получил книгу «Татарский кодекс по Тукаю». После этого он передал в фонд библиотеки семитомник «История татар с древнейших времен» и новую книгу «Татарстан 100: прежде и теперь», посвященную столетию со дня образования ТАССР, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее на Кремлевской набережной в очередной раз стартовала акция «Подари книге вторую жизнь». Любой желающий сможет принести прочитанные книги в уличную библиотеку на набережной.

