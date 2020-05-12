Количество зараженных коронавирусом военных в России выросло до 1 709 человек

За сутки число военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, у которых подтвержден коронавирус, выросло до 1 709 человек. Таким образом, за сутки выявлено 20 новых случаев.

«По состоянию на 12 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1 709 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны РФ.

По состоянию на 11 мая число заразившихся военнослужащих составляло 1 689.

В военном ведомстве уточнили, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них в тяжелом состоянии — два человека, в состоянии средней тяжести — 11 человек, остальные — без симптомов заболевания. С марта по 12 мая выздоровел 431 военнослужащий.

Напомним, в России общее число заразившихся COVID-19 достигло 232 243 человек. Скончались 107 пацентов, выздоровели — 3 711.