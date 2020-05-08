Соловьев вновь пожаловался на травлю после скандала с жителем Татарстана

Телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на травлю, которую, по его словам, развязали Telegram-каналы и СМИ. В эфире на YouTube-канале он назвал их «накипью» и «продажными ничтожествами».

По его мнению, травля происходит из-за того, что «разные барышни, еще вчера взасос любившие одну кремлевскую башню», решили заработать на сетках Telegram-каналов, и теперь видят со стороны его самого и его друзей конкуренцию.

«Поэтому начинаются сливы, вранье, подливы, немножко подмочить Соловьева. Потому что им выгодно», — отметил Соловьев.

Это далеко не первый скандал с участием Соловьева. Осенью прошлого года инцидент произошел с неизвестным татарстанцем. В прямом эфире передачи «Вести FM» Соловьев назвал «мразью» дозвонившегося до него жителя Татарстана. Стоит отметить, что резкое высказывание телеведущего было ответом на не менее резкую критику его работы татарстанцем.

После этого на Соловьева посыпались обвинения в непрофессионализме и отсутствии такта. Ситуацию прокомментировала и официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.