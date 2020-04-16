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Кремль прокомментировал возможность переноса парада Победы

16:16, 16.04.2020
Кремль прокомментировал возможность переноса парада Победы
Фото: kremlin.ru

Кремль рассматривает различные варианты по поводу возможного переноса парада Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Рассматриваются разные варианты с учетом эпидемиологической обстановки. Если и когда будет принято решение, разумеется, президент об этом сообщит», — передает RT его слова.

Песков призвал дождаться момента, когда Владимир Путин объявит о решении.

Ранее российские ветеранские организации попросили президента РФ перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату. По их мнению, проведение парада в традиционную дату может стать угрозой для всех участников.

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