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Минниханов примет участие в совещании Путина

14:49, 08.04.2020
Минниханов примет участие в совещании Путина
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в совещании с участием президента России Владимира Путина. Об этом «Реальному времени» сообщила руководитель пресс-служы президента РТ Лилия Галимова.

Напомним, российский лидер сегодня проведет продолжительное и масштабное селекторное совещание с главами регионов и членами правительства по проблемам коронавируса.

Также в Кремле спрогнозировали «большое вступительное слово» Путина, которое «будет содержательное и объемное».

ОбществоВласть Татарстан
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