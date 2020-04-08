Минниханов примет участие в совещании Путина

Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в совещании с участием президента России Владимира Путина. Об этом «Реальному времени» сообщила руководитель пресс-служы президента РТ Лилия Галимова.

Напомним, российский лидер сегодня проведет продолжительное и масштабное селекторное совещание с главами регионов и членами правительства по проблемам коронавируса.

Также в Кремле спрогнозировали «большое вступительное слово» Путина, которое «будет содержательное и объемное».