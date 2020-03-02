Школа для «Салават купере» станет самой большой в городе

В Казани в 2020 году планируется отстроить 3 школы, еще пять проектируются. В том числе идет работа над проектом школы для ЖК «Салават купере», которая станет самой большой в городе.

Сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии рассказали, что школа вместит 2 110 учеников.

Сейчас же возводятся школы на улицах Бондаренко и Жиганова. Также идет реконструкция школы №165 по улице Бичурина, в рамках которой возводится пристрой.

В ближайшие два года в столице Татарстана должны быть построены 20 детских садов. Из них по 9-ти работы планируется завершить уже в этом году. Также ведется строительство детского сада на 120 мест по ул. Нестеровский Овраг, 107.

Напомним, в Казани планируется потратить почти 1,4 млрд рублей на капремонт культурных центров.

