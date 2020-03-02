Управление культуры запросило у властей Казани 100 млн рублей на ремонт семи школ

Фото: kzn.ru / Марат Мугинов

В следующем году в капремонт культурных центров вложат почти 1,4 млрд рублей, отметил начальник Управления культуры Абзалов. Об этом говорили на «деловом понедельнике».

По словам Абзалова, сейчас требуется ремонт в пяти музыкальных и двух художественных школах. На это необходимо более 100 млн рублей. Абзалов обратился к руководству города с просьбой поддержать Управление культуры в этом вопросе.

Всего за 4 года на ремонт учреждений культуры было выделено 4,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Казанскую фабрику Крестовниковых превратят в «Дом культуры и отдыха в современном прочтении».

