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Новый генплан Казани принят без отказа от застройки 26 га прибрежной зоны Казанки

12:04, 28.02.2020 1
Новый генплан Казани принят без отказа от застройки 26 га прибрежной зоны Казанки

Казгордума большинством голосов приняла решение об утверждении нового Генплана Казани в редакции, предусматривающей застройку прибрежной территории Казанки по ул. Гаврилова в пределах 26 га.

Как заявил мэр города Ильсур Метшин, это решение принято «в интересах подавляющего большинства» жителей столицы Татарстана.

Ранее «Реальное время» писало о том, что в единственной школе «Салават купере» классы перегружены в полтора раза — до 36 учеников.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 12:24
    подавляющее большинство? Все думают только про улицу Гаврилова? Странный город и его жители
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