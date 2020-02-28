Новый генплан Казани принят без отказа от застройки 26 га прибрежной зоны Казанки
Казгордума большинством голосов приняла решение об утверждении нового Генплана Казани в редакции, предусматривающей застройку прибрежной территории Казанки по ул. Гаврилова в пределах 26 га.
Как заявил мэр города Ильсур Метшин, это решение принято «в интересах подавляющего большинства» жителей столицы Татарстана.
Ранее «Реальное время» писало о том, что в единственной школе «Салават купере» классы перегружены в полтора раза — до 36 учеников.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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