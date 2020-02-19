В Татарстане можно получить консультацию сотрудника МФЦ по Skype
Получить консультацию сотрудника многофункционального центра в Татарстане можно с помощью видеосвязи по Skype. Об этом сообщили на итоговом совещании МФЦ по РТ.
Телефонная справочная предлагает выбрать язык общения. Консультацию можно получить на татарском языке. 30 человек в день пользуются такой возможностью, в основном люди пожилого возраста из Челнов, Чистополя, Нижнекамска, Рыбной Слободы и Казани.
Напомним, что сегодня в любом МФЦ в Татарстане можно получить 205 видов услуг. В 2019 году центры оказали рекордное количество услуг по сравнению с предыдущими годами — почти 5 млн.Общество Татарстан
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