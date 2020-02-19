Музафарова: МФЦ в Татарстане достиг результатов, к которым многофункциональные центры в других регионах шли 9—10 лет

Сегодня на совещании МФЦ в Татарстане подвели итоги за 5 лет. Директор учреждения Ленара Музафарова заявила, что за этот срок многофункциональные центры в Татарстане достиг результатов, к которым МФЦ в других регионах шли 9 — 10 лет.

По ее словам, преодолеть барьер помогла централизация сети МФЦ, которые в 2015 году были разрознены. Сегодня в любом центре можно получить 205 видов услуг. В 2019 году МФЦ оказал рекордное количество услуг по сравнению с предыдущими годами — почти 5 млн.

Предпочтение отдается заявкам, которые граждане направляют по интернету. Кроме того, тем, кто продает заявки не в электронном виде, сотрудники МФЦ помогают оформить заявление, рассчитать и оплатить госпошлину.

Отмечается, что 50% от уплаченной пошлины поступает в бюджет республики. За 5 лет в казну РТ направлено более 2,5 млрд рублей.

Пока 124 вида услуг остаются в бумажном виде, однако постепенно МФЦ переходит на электронное взаимодействие с органами власти. Минэкономразвития РФ разрабатывает новую концепцию деятельности центров — МФЦ 2:0. Согласно ей, в 2024 году центры будут предоставлять все госуслуги, и госорганы прекратят очный прием.