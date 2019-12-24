Названа дата встречи Путина с представителями бизнеса

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал дату встречи президента России Владимира Путина с представителями российского крупного бизнеса. Она пройдет 25 декабря.

«Это регулярная встреча, она будет связана с подведением некоторых итогов, взаимодействия бизнеса и власти, во-вторых, с формулировкой основных приоритетов нашего диалога с властью, и не только с президентом, но и с правительством, Государственной думой на следующий год», — сказал Шохин.

Встреча будет проведена в традиционном формате — диалога и непубличной части. Президент РСПП подчеркнул, что ответы, обсуждаемые в ходе второй части встречи, позже становятся публично озвученными, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января.

