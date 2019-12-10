Казанцев проверят на знание истории отечества

В пятницу, 13 декабря, в рамках всероссийской акции в Году памяти и славы можно будет проверить свои знания по истории отечества. В Казани написать тест можно будет на трех площадках: в Казанском колледже технологии и дизайна, в Молодежном парламенте при Госсовете РТ и в Казанском авиационно-техническом колледже имени Дементьева. Также на сайте проекта кдгр.рф будет доступно онлайн-тестирование.

Участник теста ответят на 40 вопросов о разных периодах истории. Особое внимание уделено периоду Великой Отечественной войны, сообщает портал мэрии Казани.

Тестирование пройдет во всех регионах России и 42 странах.

Ранее в РТ провели тест на знание истории ТАССР при поддержке Молодежного парламента при Госсовете РТ.