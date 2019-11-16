Пассажиры самого долгого авиарейса в мире — из Лондона в Сидней — рассказали о перелете

Пассажиры рейса авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелет в истории из Лондона в Сидней, рассказали о полете. Он был совершен в октябре на самолете Boeing 787 Dreamliner и длился больше 19 часов.

Так, вместо завтрака пассажирам предложили мясной стейк, суп и вино. Были также организованы занятия по аэробике, сообщает Daily Mail.

Стоит отметить, что из-за смены часовых поясов люди, находившиеся на борту, смогли наблюдать рассвет два раза — когда самолет вылетал из Лондона и пролетал над Индонезией.

Журналист Люк Джонс заявил, что полет был «забавным и странным».

«Я чувствую себя фантастически, мое самочувствие действительно хорошее. Честно говоря, оно намного лучше, чем обычно во время полета», — заявил другой пассажир — Энди Чевис.