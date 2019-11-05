Кипр планирует присоединиться к Шенгенской зоне

Республика Кипр подала заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года.

«Правительство подало заявку по соображениям безопасности, и теперь мы ожидаем, что Европейский союз приступит к процессу оценки, который будет состоять из пяти этапов», — передает ТАСС слова главы кипрского МИД Никоса Христодулидиса.

Выступая перед парламентом государства, министр рассказал, что, с учетом наличия на острове буферной зоны ООН, он попросил власти ЕС пока определить, как власти острова смогут «получать доступ к внутренней информации ЕС, чтобы обеспечить безопасность страны в отношении людей, приезжающих на Кипр».

Республика Кипр с 2004 года является членом ЕС, а с 2008 года — членом зоны хождения евро.