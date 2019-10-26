В МВД предложили ограничить оборот охолощенного оружия

Преподаватель учебно-научного центра «Научно-производственного объединения «Специальная техника и связь» МВД РФ Сергей Коломиец предложил ограничить оборот охолощенного оружия.

Охолощенным является списанное оружие, конструкция которого изменена так, что выстрелить из него невозможно. Такое оружие с 2012 года может купить любой совершеннолетний россиянин, регистрировать его не нужно.

С докладом о необходимости ограничить оборот охолощенного оружия и регистрировать его в Росгвардии Коломиец выступил на выставке «Интерполитех-2019», прошедшей в Москве. Из-за доступности охолощенного оружия «умельцы» научились переделывать его обратно в боевое, передает содержания доклада ТАСС.