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В МВД предложили ограничить оборот охолощенного оружия

21:27, 26.10.2019 2
В МВД предложили ограничить оборот охолощенного оружия
Фото: realnoevremya.ru

Преподаватель учебно-научного центра «Научно-производственного объединения «Специальная техника и связь» МВД РФ Сергей Коломиец предложил ограничить оборот охолощенного оружия.

Охолощенным является списанное оружие, конструкция которого изменена так, что выстрелить из него невозможно. Такое оружие с 2012 года может купить любой совершеннолетний россиянин, регистрировать его не нужно.

С докладом о необходимости ограничить оборот охолощенного оружия и регистрировать его в Росгвардии Коломиец выступил на выставке «Интерполитех-2019», прошедшей в Москве. Из-за доступности охолощенного оружия «умельцы» научились переделывать его обратно в боевое, передает содержания доклада ТАСС.

Общество
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 26 окт
    Давно пора. Охотничье оружие оставить только промысловикам, зарабатывающим на жизнь охотой.
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  • Анонимно 27 окт
    Кухонный нож тоже можно переделать в боевой .
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