Татарстан получит целевые средства на покупку расходников для инсулиновых помп — видео

Диабетики вынуждены покупать на свои деньги расходники для инсулиновых помп, хотя с 1 января они должны выдаваться бесплатно. Закон об увеличении бюджета на обеспечение лиц, имеющих право на получение набора социальных услуг — расходных материалов для инсулиновых помп, находится на подписании у президента РФ. Поиск дополнительных источников финансирования на эти цели ведется на уровне страны. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Для республики будут выделены специальные целевые средства. Ожидается, что это произойдет на следующей неделе, — пояснила заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

На нехватку средств жалуются в том числе и в Ульяновской области. Там говорят о дефиците поставок расходников, поскольку есть дефицит финансовых средств.

