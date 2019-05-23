В российских школах может появиться должность замдиректора по безопасности

В МВД России предложили ввести в школах должность заместителя директора по безопасности образовательного процесса. Об этом рассказал первый замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов.

По его словам, введение новой должности будет способствовать решению проблемы безопасности в школах. Морозов также отметил, что примеры типовых должностных инструкций для новой должности уже разосланы главам регионов, передает ТАСС.

Ранее Министерство просвещения России предложило ввести в школах две новые должности — «старший учитель» и «ведущий учитель».

